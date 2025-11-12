আওয়ামী লীগের ‘লকডাউন’ ঘিরে আমিনবাজারে পুলিশের চেকপোস্ট

  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৮:৪৯ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকার প্রবেশপথ আমিনবাজারে চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ/ছবি-জাগো নিউজ

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ঘোষিত ‘লকডাউন’ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ঢাকার প্রবেশপথ আমিনবাজারে চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

বুধবার (১২ নভেম্বর) সকাল থেকে ঢাকা জেলা পুলিশের এই তল্লাশি কার্যক্রম চলছে।

ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ঢাকামুখী লেনে সকাল থেকেই যানবাহন থামিয়ে তল্লাশি নিতে দেখা যায়। গণপরিবহন, মাইক্রোবাস, প্রাইভেটকারসহ বিভিন্ন গাড়িতে থাকা যাত্রীদের ব্যাগপত্র ও মোবাইলফোন খতিয়ে দেখছে পুলিশ। যাত্রীদের গন্তব্য ও আগমনের স্থান বিষয়েও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনাসহ অন্যদের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) ‘লকডাউন’ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ। এ কর্মসূচি ঘিরে নিরাপত্তা জোরদারের অংশ হিসেবে এই চেকপোস্ট বসানো হয়েছে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, মহাসড়কের একপাশে ব্যারিকেড বসিয়ে তল্লাশি চলায় যান চলাচলে কিছুটা ধীরগতি দেখা দেয়। পুলিশের কয়েকজন সদস্যকে যাত্রীদের ফোনের গ্যালারি ঘেঁটে কিছু অনুসন্ধান করতে দেখা গেছে।

চেকপোস্টে উপস্থিত সাভার মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জুয়েল মিয়া বলেন, ‘আওয়ামী লীগের লকডাউন কর্মসূচিকে ঘিরে আমিনবাজারসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে আমাদের তল্লাশি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। পাশাপাশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে টহল কার্যক্রমও বাড়ানো হয়েছে।’

চেকপোস্টে যাত্রীদের মোবাইল তল্লাশির পাশাপাশি গ্যালারি কেন ঘেঁটে দেখা হচ্ছে—এমন প্রশ্নের জবাবে পুলিশের এক কর্মকর্তা বলেন, ‘দেখেন অনেকেই আত্মগোপনে থাকে। আবার অনেকে নাশকতা সৃষ্টি করতে চায়। সেগুলোকে আমরা মোবাইল, ব্যাগ বা অন্যান্য জায়গাগুলো চেক করে দেখার চেষ্টা করি নাশকতার কোনো উপকরণ আছে কি-না।’

