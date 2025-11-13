দৌলতদিয়ায় ২৪ কেজির এক কাতলা ৬৫ হাজারে বিক্রি

দৌলতদিয়ায় ২৪ কেজির এক কাতলা ৬৫ হাজারে বিক্রি
রাজবাড়ীর গোয়ালন্দের দৌলতদিয়ায় পদ্মা নদীতে ধরা পড়া ২৪ কেজি ওজনের একটি কাতলা মাছ ৬৪ হাজার ৮০০ টাকায় বিক্রি করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকালে দৌলতদিয়ার আনু খাঁর আড়ত থেকে উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে মাছটি কিনে নেন দৌলতদিয়া ৫ নম্বর ফেরিঘাট এলাকার মাছ ব্যবসায়ী মো. চান্দু মোল্লা।
এর আগে ভোর পৌনে ৪টার দিকে পদ্মা নদীর দৌলতদিয়া তালতলা এলাকা থেকে ইছাক হালদারের জালে মাছটি ধরা পড়ে।
জানা গেছে, ভোরে ইছাক হালদারসহ তার সহযোগীরা দৌলতদিয়া তালতলা এলাকার পদ্মা নদীতে জাল ফেললে বিশাল আকৃতির এই কাতলা মাছটি ধরা পড়ে। সকালে বিক্রির জন্য মাছটি দৌলতদিয়া মাছ বাজারের আড়তে আনেন। সেখানে আনু খাঁর আড়ত থেকে উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে ২ হাজার ৭০০ টাকা কেজি দরে ৬৪ হাজার ৮০০ টাকায় কিনে নেন মাছ ব্যবসায়ী মো. চান্দু মোল্লা।
চান্দু মোল্লা জানান, সকালে দৌলতদিয়া বাজার থেকে উন্মুক্ত নিলামে ২৭০০ টাকা কেজি দরে মাছটি কিনেছি। এখন সামান্য লাভে মাছটি বিক্রির জন্য মোবাইল ফোনে দেশের বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ করা হচ্ছে। আশা করছি দ্রুত মাছটি বিক্রি হয়ে যাবে।
রুবেলুর রহমান/এফএ/এএসএম