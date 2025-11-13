খুলনায় গভীর রাতে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে আগুন দেওয়ার অভিযোগ

খুলনায় গভীর রাতে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে আগুন দেওয়ার অভিযোগ
খুলনা সদর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের আগুন দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। বুধবার (১২ নভেম্বর) দিনগত রাত তিনটার দিকে আগুনের এ ঘটনা ঘটেছে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, খুলনা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে আগুনে কয়েকটি চেয়ার টেবিল পুড়ে গেছে। ঘটনার পর পরই টুটপাড়া ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট এসে আগুন নেভায়। ঘটনাস্থল থেকে দুটি প্লাস্টিক বোতল সংগ্রহ করা হয়েছে।
সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের নিরাপত্তা প্রহরী ওয়াহিদুর রহমান নান্নু জানান, দলিল লেখকদের শেরেস্তায় আগুন লেগে চেয়ার টেবিল পুড়ে গেছে। দ্রুত ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন না নেভালে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা ছিল।
তিনি আরও বলেন, হামলাকারীরা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের পেছনের গ্রিলের ভেতর থেকে পেট্রোল বোমা দুটি নিক্ষেপ করে পালিয়ে যায়।
খুলনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, পেট্রোল বোমা থেকে নাকি কয়েল থেকে আগুন ধরেছে সেজন্য পড়ে থাকা বোতলগুলো নিয়ে আসা হয়েছে। পেট্রোল দিয়ে আগুন দেওয়া হয়েছে কিনা সেটা পরীক্ষা করে বোঝা যাবে।
তিনি আরও বলেন, এছাড়া মূল ঘটনা ক্ষতিয়ে দেখতে পুলিশ তদন্ত করছে। এ ঘটনার মূল রহস্য বের করতে পুলিশ কাজ করছে।
