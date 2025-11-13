কিশোরগঞ্জে নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগকে ঠেকাতে মাঠে জামায়াতের নেতাকর্মীরা

কিশোরগঞ্জে নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগকে ঠেকাতে মাঠে জামায়াতের নেতাকর্মীরা
কিশোরগঞ্জে নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের নাশকতা ও নৈরাজ্য ঠেকাতে অবস্থান নিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীরা। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) ভোর থেকেই শহরের বিভিন্ন স্থানে নেতাকর্মীরা অবস্থান নেন।
জামায়াতের নেতাকর্মীরা ভোরে পুরান থানা, সদর হাসপাতালের সামনে বটতলা, আখড়া বাজার, জেলা সরণী মোড়, নগুয়া শেষ মোড়, বড় বাজার জাহাঙ্গীর মোড়, কালীবাড়ি মোড় এবং কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ সড়কের জেলা পরিষদের সামনে- এসব গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থান নেন।
কিশোরগঞ্জ জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির ও কিশোরগঞ্জ-৫ (নিকলী–বাজিতপুর) আসনের প্রার্থী অধ্যাপক মো. রমজান আলী, নায়েবে আমির অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আজিজুল হক, কিশোরগঞ্জ-৪ (ইটনা–মিঠামইন–অষ্টগ্রাম) আসনের প্রার্থী অ্যাডভোকেট মো. রোকন রেজা শেখ, রাজনৈতিক সেক্রেটারি অধ্যাপক আজিজুল হক কাজল, সদর উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা নজরুল ইসলাম এবং জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি হাসান আল মামুনের নেতৃত্বে নেতাকর্মীরা অবস্থান নেন।
এসময় তারা আওয়ামী লীগের নাশকতা প্রতিরোধে স্লোগান দেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।
জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক মো. রমজান আলী বলেন, আমরা শান্তি, শৃঙ্খলা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ চাই। জনগণের জানমাল রক্ষায় জামায়াতের নেতাকর্মীরা মাঠে আছে। কোনো অরাজকতা বা নাশকতা হলে আমরা তা প্রতিহত করব।
