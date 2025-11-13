ভৈরবে নাশকতার চেষ্টাকালে জনতার হাতে যুবক আটক
ভৈরব-কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক সড়কের কালিকাপ্রসাদ ইউনিয়নের মিরারচর এলাকার সড়কে নাশকতার চেষ্টার অভিযোগে কবির (২২) নামে এক যুবককে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে স্থানীয় জনতা।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকালে উপজেলার কালিকাপ্রসাদ ইউনিয়নের মিরারচর এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।
আটক কবির মিরারচর এলাকার হাল্লার বাড়ির মন্নাফ মিয়ার ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের লকডাউন কর্মসূচি ঘিরে বৃহস্পতিবার সকালে মিরারচর এলাকায় ভৈরব-ময়মনসিংহ আঞ্চলিক সড়কে নাশকতার উদ্দেশ্যে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করেন কবির। একপর্যায়ে তিনি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে স্থানীয়রা ধাওয়া দিয়ে আটক করে। পরে খবর পেয়ে ভৈরব থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে আসে।
এ বিষয়ে ভৈরব থানার উপ-পরিদর্শক এসআই এমদাদুল কবির জানান, আটককে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে সে সড়কে নাশকতার চেষ্টা করছিল। তদন্তের স্বার্থে বিস্তারিত এখনই জানানো যাচ্ছে না। এই ঘটনার পর থেকে এলাকায় কিছুটা উত্তেজনা বিরাজ করলেও বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
