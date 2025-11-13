রান্নাঘরের আগুনে পুড়ে ছাই ১৪ ঘর

রান্নাঘরের আগুনে পুড়ে ছাই ১৪ ঘর
ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার রহিমানপুর ইউনিয়নে অগ্নিকাণ্ডে ১৪টি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দুপুরে ইউনিয়নের উত্তর ফকদনপুর কৈলাস মেম্বার পাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রান্নাঘর থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়ে মুহূর্তের মধ্যেই আশপাশের ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় ঠাকুরগাঁও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন।
ঠাকুরগাঁও ফায়ার সার্ভিসের ইন্সপেক্টর মোজাম্মেল হক জানান, অগ্নিকাণ্ডে ঘরের আসবাবপত্র, নগদ অর্থসহ মূল্যবান সামগ্রী পুড়ে গেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এতে প্রায় ছয় লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।
তানভীর হাসান তানু/এসআর/এমএস