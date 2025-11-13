  2. দেশজুড়ে

রান্নাঘরের আগুনে পুড়ে ছাই ১৪ ঘর

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ঠাকুরগাঁও
প্রকাশিত: ০৪:৪৭ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
রান্নাঘরের আগুনে পুড়ে ছাই ১৪ ঘর
আগুনে পুড়ে ছাই ১৪টি ঘরবাড়ি

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার রহিমানপুর ইউনিয়নে অগ্নিকাণ্ডে ১৪টি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দুপুরে ইউনিয়নের উত্তর ফকদনপুর কৈলাস মেম্বার পাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রান্নাঘর থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়ে মুহূর্তের মধ্যেই আশপাশের ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় ঠাকুরগাঁও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন।

রান্নাঘরের আগুনে পুড়ে ছাই ১৪ ঘর

ঠাকুরগাঁও ফায়ার সার্ভিসের ইন্সপেক্টর মোজাম্মেল হক জানান, অগ্নিকাণ্ডে ঘরের আসবাবপত্র, নগদ অর্থসহ মূল্যবান সামগ্রী পুড়ে গেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এতে প্রায় ছয় লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

তানভীর হাসান তানু/এসআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।