শেখ হাসিনার ফাঁসির দাবিতে বাগেরহাটে বিএনপি-জামায়াতের বিক্ষোভ

প্রকাশিত: ০৫:১৯ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
বাগেরহাটে শেখ হাসিনার ফাঁসির দাবিতে বিএনপি ও জামায়াতের পৃথক বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দুপুরে বাগেরহাট জেলা বিএনপি পরিবারের উদ্যোগে বাগেরহাট-খুলনা মহাসড়কের মাজার মোড় থেকে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় মাজার মোড়ে প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়।

প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী ও জেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি ফকির তারিকুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুজ্জামান শিমুল ও শেখ মহিদুল ইসলামসহ আরও অনেকে।

এদিকে দুপুরে বাগেরহাট-খুলনা মহাসড়কের দশানী মোড় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন জামায়াত মনোনীত প্রার্থী শেখ মঞ্জুরুল হক রাহাত। মিছিলটি বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় দশানী মোড়ে মিলিত হয়।

এসময় বক্তারা বলেন, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে জনগণের জানমাল রক্ষা এবং সংখ্যালঘুদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দিতে নেতাকর্মীদের সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে। গণহত্যার দায়ে শেখ হাসিনাকে সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসি দিতে হবে। কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা করা হলে ব্যবস্থা নিতে আমাদের নেতাকর্মীরা মাঠে থাকবেন।

