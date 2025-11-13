নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী-বিএনপি সংঘর্ষে নারীসহ আহত ১০

নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী-বিএনপি সংঘর্ষে নারীসহ আহত ১০
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে আধিপত্য বিস্তারের জের ধরে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সঙ্গে বিএনপির দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে। এসময় বেশি কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকালে উপজেলার খাগকান্দা ইউনিয়নের কাকাইলমোড়া এলাকায় আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি শাহ আলম ও ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাকারিয়া মিয়ার সমর্থকদের মধ্যে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
সংঘর্ষে নারীসহ অন্তত ১০ জন আহত হন। এসময় বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
আহতদের মধ্যে আসমা আক্তার (৪৭), গিয়াসউদ্দিন মিয়া (৪২) ও হাবিবুল্লাহ মিয়া (৫৫) নামের তিনজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত হাবিবুল্লার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে স্বজনরা জানান।
স্থানীয়রা জানান, এলাকায় আধিপত্য নিয়ে সকালে উভয় পক্ষ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সংঘর্ষ লিপ্ত হয়। এসময় তিনটি ককটেল বিস্ফোরিত হয়। পাঁচটি ককটেল অবিস্ফোরিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।
আড়াইহাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার নাসির উদ্দিন বলেন, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে।
