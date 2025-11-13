সেন্টমার্টিনে বিপুল পরিমাণ খাদ্যপণ্যসহ ২২ পাচারকারী আটক
সেন্টমার্টিনের ছেঁড়াদ্বীপে মিয়ানমারে অবৈধভাবে পাচারের উদ্দেশে নেওয়া বিপুল পরিমাণ খাদ্য ও নির্মাণ সামগ্রীসহ ২২ জন পাচারকারীকে আটক করেছে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাত ৭টার দিকে কোস্টগার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট শাকিব মেহবুব এই তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, একটি অসাধু চক্র বাংলাদেশি পণ্যের বিনিময়ে ইয়াবা-মদসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে পাচার করছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ১৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার দিনগত রাত ১টার দিকে কোস্ট গার্ড সেন্টমার্টিন ছেড়াদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম সংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
শাকিব মেহবুব জানান, অভিযান চলাকালীন ওই এলাকায় সন্দেহজনক দুটি ফিশিং ট্রলার তল্লাশি চালিয়ে অবৈধভাবে শুল্ককর ফাঁকি দিয়ে মিয়ানমারে পাচারের উদ্দেশে প্রায় ৩৩ লাখ ৫৭ হাজার ৫০০ টাকা মূল্যের ৬০০ বস্তা, মটর, ডাল ও ৬৫০ বস্তা সিমেন্টসহ ২২ জন পাচারকারীকে আটক করা হয়।
তিনি জানান, জব্দকৃত মালামাল, পাচারকাজে ব্যবহৃত বোট ও আটক ব্যক্তিদের পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
