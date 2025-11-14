মেহেরপুরে রেড ক্রিসেন্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট বকুল, সেক্রেটারি বিজন
মেহেরপুর রেড ক্রিসেন্ট ইউনিটের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে আল আমিন ইসলাম বকুল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন সেক্রেটারি পদে জয়লাভ করেছেন।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বিকেল ৪টায় ভোট শেষে প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তা ও মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবির আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণা করেন।
এছাড়া নির্বাহী সদস্য পদে বিজয়ী হয়েছেন, নুর রহমান, একেএম আনোয়ারুল হক কালু, মাজাহারুল ইসলাম, মো. নজরুল ইসলাম ও সোহেল রানা।
নির্বাচন পরিচালনা কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেন জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আশাদুল ইসলাম ও আবু তালেব। মোট সাত পদে ১৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।
আসিফ ইকবাল/আরএইচ/এমএস