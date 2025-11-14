মানিকগঞ্জে ফের স্কুলবাসে আগুন, চালক দগ্ধ
মানিকগঞ্জের শিবালয়ে ফের একটি স্কুলবাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এসময় বাসের ভেতর ঘুমন্ত অবস্থায় থাকা চালক তাজেস খান (৪৫) দগ্ধ হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দিনগত রাত দেড়টার দিকে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ফলসাটিয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
দগ্ধ তাজেস খানের বাড়ি মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার বাড়াইভিকরা গ্রামে। গুরুতর অবস্থায় প্রথমে তাকে মানিকগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালে এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ জানায়, দি হলি চাইল্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী পরিবহনকারী বাসটি প্রতিদিনের মতো মহাসড়কের পাশে পার্কিং করে রাখা ছিল। রাত প্রায় দেড়টার দিকে দুর্বৃত্তরা হঠাৎ বাসটিতে আগুন ধরিয়ে দিলে মুহূর্তে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এসময় বাসে ঘুমিয়ে থাকা চালক তাজেস খান আগুনে দগ্ধ হন। খবর পেয়ে বরঙ্গাইল হাইওয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। পরে ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
শিবালয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এসএম আমান উল্লাহ জানান, ‘আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অগ্নিসংযোগকারীদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’
এর আগে গত ১০ নভেম্বর শিবালয়ের উথলী এলাকায় মহাসড়কের পাটুরিয়া সংযোগ মোড়ে পার্কিং করে রাখা আরেকটি স্কুলবাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। দুই সপ্তাহের ব্যবধানে পরপর দুটি অগ্নিসংযোগের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।
আরএইচ/এমএস