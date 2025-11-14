বরগুনায় পার্কিং করা বাসে অগ্নিসংযোগ, গ্রেফতার ৫

বরগুনায় পার্কিং করা বাসে অগ্নিসংযোগ, গ্রেফতার ৫
বরগুনার আমতলীতে সড়কের পাশে পার্কিং করে রাখা একটি বাসে অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের পাঁচ নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দিবাগত রাতে উপজেলার বাঁধঘাট চৌরাস্তা এলাকায় স্বর্ণা পরিবহনের একটি বাসে অগ্নিসংযোগ করে। ঘটনার পরপর পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, রাত ১২টার দিকে আমতলী ফেরিঘাট সংলগ্ন সড়কের পাশে পার্কিং করে রাখা স্বর্ণা পরিবহনের বাসটিতে অগ্নিসংযোগ করে দুর্বৃত্তরা। মুহূর্তের মধ্যে আগুন পুরো বাসে ছড়িয়ে পড়লে, স্থানীয়দের খবরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। তবে এ সময় বাসের মধ্যে কেউ না থাকায় হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি।
পরে এ ঘটনায় জড়িতদের ধরতে রাতে আমতলীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে আমতলী উপজেলা আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের পাঁচজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন, আমতলী উপজেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি মো. আতাউর রহমান রাসেল (২৯), গুলিসাখালী ইউনিয়ন ছাত্রলীগের যুগ্ম-আহ্বায়ক মো. পারভেজ খান (২৮), পৌর যুবলীগ সদস্য মো. তন্ময় গাজি (৩৩), পৌর ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য মো. কাওছার আহমেদ রনি (৩৩) এবং সাবেক ছাত্রলীগ কর্মী মো. ছগির মল্লিক (২৩)।
এ বিষয়ে আমতলী ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ইন্সপেক্টর মো. আবু হানিফ বলেন, অগ্নিকাণ্ডে কোনো হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও বাসটির ৭০ থেকে ৮০ ভাগ পুড়ে গেছে। দেশের চলমান ঘটনা প্রবাহের কারণে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে বলে আমাদের ধারণা।’
আমতলী থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আমির হোসেন সেরনিয়াবাদ বলেন, ‘পার্কিং করে রাখা একটি বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। ঘটনার পরপর অভিযান চালিয়ে জড়িত পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’
নুরুল আহাদ অনিক/আরএইচ/এমএস