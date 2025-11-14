অভিযোগের তদন্তে গিয়ে হামলার শিকার এসআইসহ তিন পুলিশ সদস্য

অভিযোগের তদন্তে গিয়ে হামলার শিকার এসআইসহ তিন পুলিশ সদস্য
ফেনীর পরশুরামে নারীকে উত্ত্যক্ত ও মারধরের অভিযোগ তদন্ত করতে গিয়ে আসামিদের হামলায় শিকার হয়েছে এসআইসহ (উপ-পরিদর্শক) তিন পুলিশ সদস্য। আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে পরশুরাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।
শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) সকাল ১১টার দিকে পরশুরাম পৌর এলাকার দক্ষিণ কোলাপাড়া গ্রামের গুনাগাজী বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শেফালী আক্তার নামের এক নারীকে উত্ত্যক্ত ও মারধর করার অভিযোগে কোলাপাড়া গ্রামের মোহাম্মদ ফারুক হোসেনের দুই ছেলে ফয়সাল ও রাজিবের বিরুদ্ধে পরশুরাম থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। এই অভিযোগের তদন্ত করতে পরশুরাম থানার এসআই (উপ-পরিদর্শক) মুন্না ও কনস্টেবল রুহুল আমিন এবং নাজমুল ঘটনাস্থলে যান।
হামলায় আহত এসআই মুন্না জানান, ঘটনাস্থলে তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদের সময় উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিলে তারা তাৎক্ষণিকভাবে মীমাংসা করে দেয়। মীমাংসার পর তারা চলে আসার সময় ফারুক হোসেন ও তার দুই ছেলে রাজিব ও ইমাম হোসেন ফয়সাল ধারালো অস্ত্র ও লাঠি নিয়ে তাদের ওপর অতর্কিতভাবে হামলা চালায়। এতে তিনিসহ দুই পুলিশ সদস্য আহত হয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় বাসিন্দা রেজাউল করিম বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে উভয় পক্ষের ঘটনা শুনে মীমাংসার চেষ্টা করেন। এক পর্যায়ে উভয় পক্ষের মধ্যে আবারও উত্তেজনা দেখা দিলে পুলিশ মীমাংসা করে দেন। এ সময় একপক্ষ পুলিশের ওপর অতর্কিতভাবে হামলা করে।
পরশুরাম থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নুরুল হাকিম বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে চলে আসার সময় ফারুক ও তার ছেলেদের হামলায় এসআইসহ ২ কনস্টেবল গুরুতর আহত হয়েছে। স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। এ ব্যাপারে মামলার প্রস্তুতি চলছে। হামলাকারীদের গ্রেফতারের পুলিশ অভিযান অব্যাহত রেখেছে।
