অধ্যাপক ইউনূসের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেছি: কাদের সিদ্দিকী
কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বলেছেন, আমি অধ্যাপক ইউনূসের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেছি। ২০১২ সালের দিকে গ্রামীণ ব্যাংক নিয়ে কথা উঠেছিল তখন আমি যদি তার পাশে না দাঁড়াতাম, আমরা যদি না দাঁড়াতাম তাহলে গ্রামীণ ব্যাংকের অনেক স্থাপনা থাকতো না।
শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) দুপুরে টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার ছাতিহাটিতে মা-বাবার কবর জিয়ারত শেষে তিনি এ কথা বলেন।
বঙ্গবীর বলেন, বিএনপি ভালো-খারাপ যাই হোক প্রচুর মানুষ রয়েছে। কিন্তু এক তরফা নির্বাচন হলে ভালো হবে না। গুরুত্বসহকারে কাজ করলে কোনো ঝুঁকি নেই। কিন্তু আগে থেকেই যদি পরিকল্পনা করে রাখা হয়, নিজেদের ইচ্ছে মত ফলাফল বের করবেন তাহলে প্রচুর ঝুঁকি রয়েছে।
তিনি আরও বলেন, শেখ হাসিনাকে এজন্য ধন্যবাদ জানাই যে তিনি আমাদের আগেই অধ্যাপক ইউনূসকে চিনেছেন, আমরা অধ্যাপক ইউনূসকে চিনতে পারিনি। আমরা অনেক পরে চিনলাম। জয়বাংলা স্লোগান দেওয়ায় কাউকে গ্রেফতার করা ঠিক নয়। বঙ্গবন্ধুর ঘরবাড়ি ভাঙা ঠিক হয়নি। এটা প্রতিহতে সরকারিভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, এটা তো এক তরফা কাজ।
এসময় সদ্য কারামুক্ত সাবেক মন্ত্রী আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী বলেন, বঙ্গবন্ধু যদি নিহত না হতেন তাহলে ধারা তৈরি হতো। আজও দেশে ধারা তেরি হয়নি। বাংলাদেশটা রাষ্ট্র গঠন হয়নি। কারণ কারোই রাষ্ট্র দর্শন নেই। দেশকে গড়তে হলে রাষ্ট্র চিন্তাকে পরিষ্কার করতে হবে।
এসময় তাদের অনুসারী ও পরিবারের লোকজন উপস্থিত ছিলেন।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/এএইচ/এএসএম