সিমেন্ট বোঝাই ট্রলার ডুবিতে নিখোঁজ দুই যুবকের মরদেহ উদ্ধার

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)
প্রকাশিত: ০৭:০৩ পিএম, ১৪ নভেম্বর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে মেঘনা নদীতে সিমেন্টসহ ট্রলার ডুবিতে নিখোঁজ দুই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল ও নৌ পুলিশ।

শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার বৈদ্যোর বাজার ইউনিয়নের সোনাময়ী এলাকায় নদী থেকে তাদের উদ্ধার করা হয়।

মরদেহ উদ্ধার হওয়ার দুই যুবক হলেন- সরদার বরিশালের বন্দর উপজেলার বিসারত গ্রামের আলী সরদারের ছেলে রনি সরদার ও একই এলাকার স্বপন মৃধার ছেলে শুভ।

নৌ পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৈদ্যেরবাজার ইউনিয়নের সোনাময়ী এলাকায় বৃহস্পতিবার বিকেলে আমান সিমেন্ট কারখানা থেকে বরিশাল যাওয়ার জন্য দুই হাজার ব্যাগ সিমেন্ট ট্রলারে ভর্তি করে। পরে ট্রলারটি মাঝ নদীতে নোঙর করে ঘুমিয়ে পড়ে তারা। এসময় তলা ফেঁটে ট্রলারটি পানির নিচে তলিয়ে যায়। খবর পেয়ে সোনারগাঁ ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল সন্ধ্যা পর্যন্ত উদ্ধারের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পরে শুক্রবার সকাল থেকে ফের উদ্ধার অভিযান চালিয়ে দুপুরে তাদের মরদেহ দুটি উদ্ধার করা হয়।

বৈদ্যের বাজার নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (পরিদর্শক) মাহবুবুর রহমান জানান, ট্রলারটি মাঝ নদীতে গিয়ে অবস্থানকালে পানিতে তলিয়ে যায়। ট্রলারে থাকা দুই যুবক নিখোঁজ হওয়ার পর আজ দুপুরে তাদের মরদেহ উদ্ধার করে সোনারগাঁ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সোনারগাঁ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. রাশেদুল হাসান খান বলেন, মেঘনা নদীতে নিখোঁজ দুই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কোনো রকম অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ দুটি তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

