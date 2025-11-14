দিনাজপুরে পুলিশি বাধায় পণ্ড জাপার কর্মী সমাবেশ

দিনাজপুরে পুলিশি বাধায় পণ্ড জাপার কর্মী সমাবেশ
দিনাজপুরে জাতীয় পার্টির জেলা কমিটির কর্মী সম্মেলন পুলিশি বাধায় পন্ড হয়েছে। কর্মী সম্মেলন আয়োজনের অনুমতি না থাকায় তা পণ্ড করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কোতয়ালী থানা পুলিশ।
শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) বিকাল ৩টায় কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে মর্মে দিনাজপুর প্রেস ক্লাব মিলনায়তন ভাড়া নেওয়া হয়। তবে নেতাকর্মীরা সম্মেলন কক্ষে আসন গ্রহণের আগ মুহূর্তে তাদের হটিয়ে দেয় পুলিশ। পরে শহরের কালিতলায় দলীয় কার্যালয়ের সামনে পথ সভা হয়।
এসময় নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেন জাতীয়পার্টির মহাসচিব ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী, রংপুর সিটির সাবেক মেয়র ও পার্টির কো-চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তফা, ভাইস চেয়ারম্যান আহমেদ শফি রুবেল এবং সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট জুলফিকার হোসেন।
দিনাজপুর কোতয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. নুরুজ্জামান বলেন, জাতীয় পার্টি কর্মী সম্মেলন করার জন্য জেলা প্রশাসন বরাবর আবেদন করেছিল। কিন্তু অনুমতি মেলেনি। তাই আমরা তাদের প্রোগ্রাম করতে দেইনি।
এমদাদুল হক মিলন/এএইচ/এএসএম