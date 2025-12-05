বাণিজ্যিক আদালত অধ্যাদেশ-২০২৫ এর নীতিগত অনুমোদন
বাণিজ্যিক আদালত অধ্যাদেশ-২০২৫ এর নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ অনুমোদন দেয়া হয়।
বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানান।
তিনি জানান, এ অধ্যাদেশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও যুগোপযোগী । এটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উপদেষ্টা পরিষদে পেশ করার আগে শিল্প মন্ত্রণালয় কিছু বিষয়ে পর্যালোচনা ও মতামত দেবে।
শফিকুল আলম জানান, বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এ অধ্যাদেশটি চাচ্ছে। কারণ বিদেশি বিনিয়োগকারীরা তাদের বিনিয়োগের নিরাপত্তা চান। অনেক বিষয়ে তারা আরবিট্রেশনে যেতে চান। তাদের বিনিয়োগকে ফ্যাসিলিটেট করার জন্য এ অধ্যাদেশটি করা হচ্ছে।
এমইউ/এএমএ