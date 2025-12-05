সীমান্তে বিজিবির অভিযানে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় পণ্য জব্দ

সীমান্তে বিজিবির অভিযানে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় পণ্য জব্দ
গারো পাহাড়ের শেরপুর ও ময়মনসিংহ সীমান্তে ৭৭ লাখ ৬১ হাজার ৬৩০ টাকা মূল্যের ভারতীয় বিভিন্ন প্রকার চোরাচালানের মালামাল এবং মাদকদ্রব্য জব্দ করেছে ময়মনসিংহের বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর ৩৯ ব্যাটালিয়ন।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় ময়মনসিংহের বিজিবির ৩৯ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মেহেদী হাসান পিপিএম এসব তথ্য জানিয়েছেন।
বিজিবি কতৃপক্ষ জানায়, শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার শালবাগান, ঝিনাইগাতী উপজেলার বুরুঙ্গাবাজারে বুধবার ও বৃহস্পতিবার ৩৯ বিজিবির টহলদল পৃথক অভিযান চালায়। অভিযানে দুটি মাহিন্দ্রা পিকআপসহ ৪৪০ বোতল ভারতীয় মদ জব্দ করা হয়। জব্দ যানবাহনসহ ভারতীয় মদের আনুমানিক মূল্য ৬৬ লাখ ৬০ হাজার টাকা।
৩৯ বিজিবি টহল দল পাশ্ববর্তী ময়মনসিংহের ধোবাউড়া উপজেলার শালকোনা এবং শেরপুরের শ্রীবর্দী উপজেলার মারিংপাড়া সীমান্তে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে প্রবেশের সময় বিপুল পরিমাণ ভারতীয় কসমেটিকস সামগ্রী জব্দ করা হয়। জব্দ পণ্যের মধ্যে রয়েছে ভারতীয় ফেসওয়াশ, সফট ক্রিম, অলিভ অয়েল এবং সাবান। এসব পণ্যের আনুমানিক মূল্য ৯ লাখ ৭৪ হাজার ৮০ টাকা।
পৃথক আরেক অভিযানে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার বান্দরকাটা এবং ধোবাউড়ার চন্দ্রকোণা এলাকা দিয়ে ভারতীয় কমলা ও বাংলাদেশি মাছ পাচারের অপচেষ্টাও রুখে দেয় বিজিবি। এই অভিযানে ১ লাখ ২৭ হাজার ৫৫০ টাকা মূল্যের ভারতীয় কমলা এবং বাংলাদেশি মাছ জব্দ করা হয়।
শেরপুর ও ময়মনসিংহ সীমান্তে ৩৯ ব্যাটালিয়ন বিজিবির দায়িত্বপ্রাপ্ত টহল দল সর্বমোট ৭৭ লাখ ৬১ হাজার ৬৩০ টাকা মূল্যের ভারতীয় বিভিন্ন প্রকার চোরাচালানী মালামাল এবং মাদকদ্রব্য আটক করে।
এ বিষয়ে ময়মনসিংহের ৩৯ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মেহেদী হাসান পিপিএম জানান, শেরপুর ও ময়মনসিংহ জেলার আন্তর্জাতিক সীমানা রক্ষা ও সীমান্তে মাদক, চোরাচালানি মালামাল ও অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধকল্পে বিজিবি কঠোরতার নীতি অনুসরণ করছে। বিজিবির এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে।
মো. নাঈম ইসলাম/এএমএ