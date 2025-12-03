  2. দেশজুড়ে

নরসিংদীতে জুয়েলারি ব্যবসায়ীকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গুলি করে হত্যা

জেলা প্রতিনিধি নরসিংদী
প্রকাশিত: ০৮:২৮ এএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
নরসিংদীর রায়পুরায় প্রাণতোষ কর্মকার (৪২) নামে এক জুয়েলারি ব্যবসায়ীকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) রাত ৮টার দিকে উপজেলার বাঁশগাড়ি ইউনিয়নের দিঘলিয়াকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত প্রাণতোষ কর্মকার দিঘলিয়াকান্দি গ্রামের সাধন সরকারের ছেলে এবং স্থানীয় নতুন বাজারের জুয়েলারি ব্যবসায়ী।

নরসিংদীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) সুজন চন্দ্র সরকার ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, কে বা কারা এবং কোন কারণে হত্যা করেছে তা এখনো স্পষ্ট নয়। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হচ্ছে। তদন্তের পর হত্যার প্রকৃত কারণ ও জড়িতদের সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

নিহতের স্বজনরা জানিয়েছেন, রাত ৮টার দিকে কয়েকজন মুখোশধারী দুর্বৃত্ত দোকান ও লেনদেনের কথা বলে প্রাণতোষকে বাইরে ডাকেন। পরিবারের লোকজন সন্দেহ করে তাকে বাড়ির বাইরে না যেতে পরামর্শ দিলেও দুর্বৃত্তরা কৌশলে তাকে বাইরে এনে বিদ্যালয় মাঠে নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরই তারা প্রাণতোষকে বুকে গুলি করে পালিয়ে যায়।

গুরুতর আহত অবস্থায় স্বজনরা তাকে রায়পুরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। পরে নরসিংদী সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

