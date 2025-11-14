  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:১২ পিএম, ১৪ নভেম্বর ২০২৫
প্রথম নারী জেলা প্রশাসক পেলো বরগুনা

সদ্য নিয়োগ পাওয়া কর্মকর্তা যোগদানের আগেই তাকে বদলি করে কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগের উপসচিব তাছলিমা আক্তারকে বরগুনার জেলা প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। এর মধ্যে প্রথমবারের মতো কোনো নারী জেলা প্রশাসক পেলো এ জেলার মানুষ।

বৃহস্পতিবার (১৪ নভেম্বর) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জারি করা প্রজ্ঞাপনে তাকে নিয়োগদানের বিষয়টি জানানো হয়।

এর আগে ৮ নভেম্বর সিলেট জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সন্দ্বীপ কুমার সিংহকে বরগুনার জেলা প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তবে পাঁচ দিনের মাথায় সেই পদায়ন স্থগিত করে নতুন সিদ্ধান্ত দিয়েছে সরকার। সর্বশেষ প্রজ্ঞাপনে তাকে বরগুনায় যোগদানের নির্দেশ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তার স্থলে নতুন ডিসি হিসেবে তাছলিমা আক্তারকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমবারের মতো একজন নারী জেলা প্রশাসক পেল বরগুনা।

একই প্রজ্ঞাপনে বরগুনার বর্তমান জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শফিউল আলমকে ঢাকার জেলা প্রশাসক হিসেবে বদলি করা হলেও পরে তা স্থগিত করে তাকে নোয়াখালী জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে।

এ বিষয়ে সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) বরগুনার সভাপতি মনির হোসেন কামাল জাগো নিউজকে বলেন, বরগুনাবাসী প্রথমবারের মতো একজন নারী জেলা প্রশাসক পেয়েছেন। এর জন্য তার কাছে প্রত্যাশার জায়গাটা অনেক বেশি থাকবে। আমরা বিশ্বাস করি, তিনি তার আন্তরিকতা, কর্মদক্ষতা এবং দূরদৃষ্টির মাধ্যমে এ জেলার উন্নয়ন যাত্রাকে আরও ত্বরান্বিত করবেন।

