তারেক রহমানের উপহার নিয়ে প্রতিবন্ধী পরিবারের কাছে বিএনপি প্রার্থী

তারেক রহমানের উপহার নিয়ে প্রতিবন্ধী পরিবারের কাছে বিএনপি প্রার্থী
কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীতে চার প্রতিবন্ধী সদস্যের এক অসহায় পরিবারের হাতে তারেক রহমানের পাঠানো নগদ অর্থ ও এক মাসের বাজার সামগ্রী তুলে দিয়েছেন কিশোরগঞ্জ–২ (কটিয়াদী–পাকুন্দিয়া) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট মো. জালাল উদ্দীন।
শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) বিকেলে আচমিতা বাজার সংলগ্ন ওই বাড়িতে গিয়ে তিনি নিজ হাতে উপহার পৌঁছে দেন।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, আচমিতা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পেছনে বসবাস করেন বিধবা জাহানারা বেগম (৫৫)। তার সংসারে চারজন প্রতিবন্ধী সদস্য- মানসিক ভারসাম্যহীন দুই মেয়ে চাঁদনী (২৬) ও আঁখি (২২), শারীরিক প্রতিবন্ধী বোন মিনা আক্তার (৪৩) এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ভাগনে মনির হোসেন (৩৯)। তাদের দুঃসহ জীবনের কথা জেনে দ্রুতই সহায়তা নিয়ে পৌঁছে যান জালাল উদ্দীন।
সহায়তা দেওয়ার পর জালাল উদ্দীন বলেন, মানুষকে কষ্ট থেকে একটু স্বস্তি দেওয়া- এটাই আমাদের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। এই পরিবারের অবস্থার কথা শুনেই তাদের পাশে দাঁড়াতে আসি। তারেক রহমান সবসময় অসহায় মানুষের পাশে থাকতে বলেন। আজকের সহায়তা অন্তত কিছুটা স্বস্তি দেবে—এই আশা করি। সামনে তাদের কোনো প্রয়োজন হলে আমরা আবারও পাশে দাঁড়াব। যে এলাকায় আমরা দায়িত্ব নিয়ে কাজ করি, সেখানে কেউ না খেয়ে থাকবে—এটা হতে পারে না। রাজনীতি মানে মানুষের মুখে হাসি ফিরিয়ে দেওয়া।”
উপহার বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির মানবাধিকার সম্পাদক জাকির হোসেন অনিক, আচমিতা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুল হান্নান, সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি তাজুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক কামরুল ইসলাম রুবেলসহ স্থানীয় নেতারা।
এসকে রাসেল/কেএইচকে/এএসএম