নতুন ঘরের স্বপ্ন পূরণ হলো বৃদ্ধ দম্পতির
অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে জরাজীর্ণ ভাঙা ঘরে বাস করছিলেন চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের ফাতেমা বেগম। ঝড়-বৃষ্টিতে কষ্টে দিন কাটছিল তার। বৃদ্ধ এই দম্পতির পাশে দাঁড়িয়েছে সেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘স্মাইল বাংলাদেশ’। ওই দম্পতিকে একটি মেঝে পাকা টিনশেডের ঘর করে দিয়েছে সংগঠনটি।
শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) বিকেলে আনুষ্ঠানিকভাবে বৃদ্ধা ফাতেমা বেগমের নতুন ঘরের চাবি তুলে দেন সংগঠনটির সদস্যরা।
নতুন ঘর উদ্বোধনকালে স্মাইল বাংলাদেশের পরিচালক নজরুল ইসলাম জয়, সাইফুল ইসলাম ইমরান, সভাপতি রাশেদ চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. এহসান, অর্থ সম্পাদক, দিদারুল আলাম মুহিব, আরিয়ান, ফারুক, আরিফ, সাহির, ইমনসহ অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
স্মাইল বাংলাদেশ’র সভাপতি রাশেদ চৌধুরী বলেন, আমাদের সংগঠনের একজন সদস্যের মাধ্যমে এই পরিবারের খবর পেয়েছি। আমরা যাচাইবাছাই করে এই উদ্যোগ হাতে নিয়েছি। বৃদ্ধা ফাতেমা বেগম স্বামী ও ১৩ বছরের একটি সন্তানকে নিয়ে জরাজীর্ণ একটি এক চালা টিনের ঘরে কষ্ট করে থাকতেন। সেটা দেখে আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি। এখন একটি টিনের ঘর করে দেওয়া হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, স্মাইল বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মাসব্যাপী বিভিন্ন মানবিক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। মানবতার কল্যাণে আমরা কাজ করি। বৃদ্ধা ফাতেমা বেগমের মুখে হাঁসি ফোঁটাতে পেরে আমরা আনন্দিত।
এম মাঈন উদ্দিন/এমএন/এমএস