  2. দেশজুড়ে

কোনো অপশক্তি নির্বাচন বানচাল করতে পারবে না: আইজিপি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি খুলনা
প্রকাশিত: ০৬:৪১ পিএম, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
কোনো অপশক্তি নির্বাচন বানচাল করতে পারবে না: আইজিপি

পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম বলেছেন, ‘কোনো অপশক্তি নির্বাচন বানচাল করতে পারবে না। সন্ত্রাসীরা কোনোভাবে নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করতে চাইলে তাদের কঠোরভাবে প্রতিহত করা হবে।’

শনিবার (১৫ নভেম্বর) বিকেলে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ লাইন্সে মিডিয়াকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন।

আইজিপি বলেন, ‘দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতিকল্পে কাজ করছি। নির্বাচনে সাংবাদিকদের দায়িত্ব পালনেও পুলিশ সহযোগিতা করবে। দেশবাসীর প্রত্যাশা অনুযায়ী একটি নিরপেক্ষ ও উৎসবমুখর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এজন্য আসলে আমরা তৈরি হচ্ছি। আমাদের এখনকার সব কর্মকাণ্ড নির্বাচন ঘিরে। কারণ, নির্বাচন এমন একটা দায়িত্ব, যার ওপরে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ এবং ভাগ্য নির্ভর করছে। আমরা এ নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছি।’

ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে দায়িত্ব পালনে নির্ধারিতদের পাঁচটি লোকেশনে চলমান নির্বাচনি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন, খুলনা বিভাগে কর্মরত পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট প্রধান ও সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

এসময় খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মো. জুলফিকার আলী হায়দার এবং খুলনা রেঞ্জ ডিআইজি মো. রেজাউল হকসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

আরিফুর রহমান/আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।