  2. দেশজুড়ে

টাঙ্গাইল

মোটরসাইকেল চালককে চাপা দেওয়ায় বাসে আগুন বিক্ষুব্ধ জনতার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি টাঙ্গাইল
প্রকাশিত: ০৮:৪৫ পিএম, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
মোটরসাইকেল চালককে চাপা দেওয়ায় বাসে আগুন বিক্ষুব্ধ জনতার

টাঙ্গাইলের মধুপুরে বিনিময় পরিবহনের একটি বাসচাপায় জিহাদ (২২) নামে মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় একই পরিবহনের আরেকটি বাসে আগুন দেয় বিক্ষুব্ধ জনতা।

শনিবার (১৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার গোলাবাড়ীতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

জিহাদ উপজেলার গোলাবাড়ি ইউনিয়নের লোকদের গ্রামের জাকের আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, জিহাদ অসুস্থ মামাকে দেখতে বাড়ি থেকে মোটরসাইকেল যোগে মধুপুর হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। পথে গোলাবাড়ি এলাকায় পৌঁছালে বিনিময় পরিবহনের একটি বাস মোটরসাইকেলকে চাপা দিয়ে চলে যায়। এতে ঘটনাস্থলে চালক নিহত হন। পরে বিক্ষুব্ধ জনতা সড়কে নেমে একই পরিবহনের আরেকটি বাসে আগুন দেয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

এ ব্যাপারে মধুপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এমরানুল কবির বলেন, ‘ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ ঘটনাস্থলে রয়েছে।’

আব্দুল্লাহ আল নোমান/আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।