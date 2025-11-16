  2. দেশজুড়ে

সাভারে মহাসড়কের পাশে থেমে থাকা বাসে আগুন

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি সাভার (ঢাকা)
প্রকাশিত: ০৮:৪৯ এএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকার সাভারের গেন্ডা এলাকায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা একটি বাসে আগুনের ঘটনা ঘটেছে। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

শনিবার (১৫ই নভেম্বর) রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টা নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। তবে কীভাবে বাসটিতে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে, তাৎক্ষণিকভাবে সেটি জানা যায়নি।

সাভার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টার দিকে বাসটিতে আগুন লাগে। খবর পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বাসের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।’

সাভার মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুয়েল মিয়া বলেন, ‘এ ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। আগুনে বাসের ১০ শতাংশ পুড়ে গেছে। তবে কীভাবে বাসে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে সেটি তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।’

মাহফুজুর রহমান নিপু/এফএ/জেআইএম

