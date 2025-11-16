পুলিশ সদস্যের হাত কামড়ে পালালেন গ্রেফতার ছাত্রদল নেতা

পুলিশ সদস্যের হাত কামড়ে পালালেন গ্রেফতার ছাত্রদল নেতা
পুলিশ সদস্যকে কামড় দিয়ে পালিয়েছেন বরিশাল মহানগরীর ১০ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মাসুম হাওলাদার। এসময় আসামি মাসুমসহ উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিদের হামলায় তিন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। ঘটনার সময় ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
পরে এ ঘটনায় ১৫ জনের নাম উল্লেখ করে সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে কোতোয়ালি মডেল থানায় মামলা দায়ের করেছেন টিএসআই মাহাবুব আলম। মামলায় আরও ৬০-৭০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে।
শনিবার (১৫ নভেম্বর) বিকেলে এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি মো. মিজানুর রহমান জানান, গ্রেফতারদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।
গ্রেফতাররা হলেন, নগরীর ভাটারখাল এলাকার বাসিন্দা রুস্তম হাওলাদারের ছেলে সোহেল হাওলাদার, পালিয়ে যাওয়া মাসুমের স্ত্রী রিমি বেগম, একই এলাকার রিফাত ও শিল্পি আক্তার।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি দায়ের হওয়া একটি মামলার আসামি ছাত্রদল নেতা মাসুম হাওলাদারকে শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) দিবাগত রাত দুইটার দিকে নগরীর ভাটারখাল এলাকায় অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করে পুলিশ। এসময় মাসুমের পরিবারের লোকজন ও তার সহযোগীরা পুলিশের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এসময় ৬০-৭০ জন ব্যক্তি মিলে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে ও ইট ছুড়ে হামলা চালালে এসআই নাসিম হোসেনসহ তিনজন পুলিশ সদস্য আহত হন। একপর্যায়ে মাসুম পুলিশের হাতে কামড় দিয়ে পালিয়ে যান। পরবর্তীতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে হামলাকারী চারজনকে গ্রেফতার করে।
