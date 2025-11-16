  2. দেশজুড়ে

সাভারে পার্কিং করা বাসে দুর্বৃত্তের আগুন

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি সাভার (ঢাকা)
প্রকাশিত: ০১:০৫ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকার সাভারের ফুলবাড়িয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা ইতিহাস পরিবহনের একটি বাসে অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

শনিবার (১৫ নভেম্বর) রাত আনুমানিক সাড়ে ৩টার দিকে ফুলবাড়িয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বাসটিতে আগুন দেওয়ার এই ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে সাভার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের দুটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বাসের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

স্থানীয় ও বাস সংশ্লিষ্টদের বরাত দিয়ে সাভার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের ওয়্যারহাউজ ইন্সপেক্টর মেহেরুল ইসলাম বলেন, রাত ৩টা ৪৪ মিনিটের দিকে আমরা আগুনের খবর পাই। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বাসের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। আগুনে বাসের ভেতরের অংশ পুড়ে গেছে।

কীভাবে বাসটিতে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে, জানতে চাইলে এই কর্মকর্তা বলেন, আমরা যখন গিয়েছি তখন বাসে আগুন জ্বলছে। স্থানীয়রা আমাদের যেটি জানিয়েছেন, কেউ হয়ত বাসটিতে আগুন দিয়ে পালিয়ে গেছে। কারণ বাসটি সেখানে দাঁড় করিয়ে রাখা ছিল।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে হাইওয়ে পুলিশের একজন কর্মকর্তা জানান, রাতে বাসটি ফুলবাড়িয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকার সার্ভিস লেনে পার্ক করা ছিল। রাতে কোনো এক ফাঁকে দুর্বৃত্তরা বাসটিতে অগ্নিসংযোগ করে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। সাভার মডেল থানা পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে।

এ বিষয়ে জানতে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও কল রিসিভ না করায় সাভার মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জুয়েল মিয়ার বক্তব্য জানা যায়নি।

মাহফুজুর রহমান নিপু/এফএ/জেআইএম

