আমেরিকা থেকে গম নিয়ে মোংলায় এলো প্রথম চালান, খালাস শুরু

আমেরিকা থেকে গম নিয়ে মোংলায় এলো প্রথম চালান, খালাস শুরু
আমেরিকা থেকে সরকারের আমদানিকৃত গম নিয়ে এই প্রথম সরাসরি মোংলা বন্দরে এসেছে জাহাজ এমভি উইকো টাটি। শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) বিকেলে জাহাজটি মোংলা বন্দরের ফেয়ার ওয়েতে ভেড়ে। এরপর গমের গুণগতমানের পরীক্ষানিরীক্ষা শেষে রোববার (১৬ নভেম্বর) সকাল থেকে জাহাজ হতে গম খালাসের কাজ শুরু হয়।
খাদ্য অধিদপ্তরের মোংলার সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক মুহাম্মদ আব্দুস সোবহান সরদার জানান, আমেরিকা থেকে ৬০ হাজার ৮৭৫ মেট্রিক টন গম নিয়ে আসা জাহাজ এমভি উইকো টাটি শুক্রবার বিকেলে মোংলা বন্দরের ফেয়ারওয়েতে ভেড়ে। এরপর জাহাজে আসা খাদ্য শস্যের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় গুণগতমান বজায় থাকায় গম খালাসের কাজ শুরু হয়।
তিনি আরও বলেন, রোববার সকাল থেকে জাহাজটি হতে গম খালাসের কাজ শুরু হয়েছে। ৬০ হাজার ৮৭৫ মেট্রিক টন গমের মধ্যে ৩৫ হাজার ৭৫ মেট্রিক টন মোংলার খাদ্য গুদামে সংরক্ষণ করা হবে। বাকি গম যাবে খুলনা, বরিশাল ও রাজশাহীতে।
তিনি আরো বলেন, উইকো টাটি একটি বড় জাহাজ, এর গভীরতা বেশি ও জাহাজে গমও বেশি। তাই ফেয়ারওয়েতে রেখে খালাস করা হচ্ছে।
তিনি জানান, আমেরিকা ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের (এমওইউ) আলোকে নগদ ক্রয় চুক্তি নম্বর জি-টু-জি-১ এর অধীনে আমেরিকা থেকে এই প্রথম সরাসরি ৬০ হাজার ৮৭৫ মেট্রিক টন গম নিয়ে উইকো টাটি জাহাজ মোংলা বন্দরে এসেছে। এর আগে যেসব জাহাজ এসেছে সেগুলো চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে মোংলা বন্দরে আসে।
মুহাম্মদ আব্দুস সোবহান সরদার আরও জানান, আমেরিকা-বাংলাদেশ জি-টু-জি চুক্তির আওতায় মোট ৪ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন গম আমদানি করা হবে। এর প্রথম চালানে গত ২৫ অক্টোবর ৫৬ হাজার ৯৫৯ মেট্রিক টন গম ও ৩ নভেম্বর দ্বিতীয় চালানে ৬০ হাজার ৮০২ মেট্রিক টন গম দেশে পৌঁছেছে। ১৪ নভেম্বর আমদানিকৃত এটি গমের তৃতীয় চালান। চুক্তি মোতাবেক ৪ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন গমের মধ্যে আমেরিকা থেকে তিনটি চালানে মোট ১ লাখ ৭৮ হাজার ৬৩৬ মেট্রিক টন গম দেশে পৌঁছেছে।
