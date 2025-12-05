  2. খেলাধুলা

ভারতে তিন বছরের শিশুর বিশ্বরেকর্ড

প্রকাশিত: ০৩:৪২ পিএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
দাবাড়ু সর্বজ্ঞ সিংহ কুশওয়াহা/ ছবি : দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

আন্তর্জাতিক দাবা সংস্থা (ফিদে)-এর আনুষ্ঠানিক রেটিং অর্জন করে ইতিহাস গড়েছেন ভারতের এক শিশু। দাবার ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সে ফিদে রেটিং পাওয়া খেলোয়াড়ের তকমা পেয়েছেন এ ক্ষুদে দাবাড়ু।

তার নাম সর্বজ্ঞ সিংহ কুশওয়াহা। মাত্র তিন বছর সাত মাস ২০ দিন বয়সে তিনি ফিদে রেটিং অর্জন করেন।

এর আগে এই রেকর্ড ছিল ভারতেরই অন্যান্য প্রতিভাবান খেলোয়াড় অনীশ সরকারের। রেটিং পাওয়ার সময় তখন তার বয়স ছিল তিন বছর আট মাস ১৯ দিন।

মধ্যপ্রদেশের নার্সারি-শ্রেণির ছাত্র কুশওয়াহার বর্তমান র‍্যাপিড রেটিং ১,৫৭২। ফিদে রেটিং পেতে হলে অন্তত একজন রেটেড খেলোয়াড়কে পরাজিত করতে হয়। কুশওয়াহা রাজ্য ও দেশের বিভিন্ন টুর্নামেন্টে তিনজন রেটেড খেলোয়াড়কে পরাজিত করে এই মাইলফলক স্পর্শ করেন।

কুশওয়াহার বাবা সিদ্ধার্থ সিংহ ইটিভি-ভারত কে বলেন, আমাদের ছেলের এই অর্জন অত্যন্ত গর্বের এবং সম্মানের। আমরা চাই সে একদিন গ্র্যান্ডমাস্টার হোক।

র‍্যাপিড দাবায় বর্তমানে বিশ্বের এক নম্বর স্থানে আছেন ম্যাগনাস কার্লসেন। তার র‍্যাপিড রেটিং ২,৮২৪।

সূত্র : দ্য গার্ডিয়ান

