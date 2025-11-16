বেনাপোল দিয়ে ১৫ বাংলাদেশিকে ফেরত দিয়েছে বিএসএফ

বেনাপোল দিয়ে ১৫ বাংলাদেশিকে ফেরত দিয়েছে বিএসএফ
যশোরের বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে ১৫ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ। অবৈধভাবে ভারতে বসবাসের অভিযোগে তাদের বসতবাড়ি উচ্ছেদ করে ভারতীয় পুলিশ। পরে তাদের বেনাপোল পোর্ট থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়।
শনিবার (১৫ নভেম্বর) রাত ৯টার দিকে বেনাপোলের রঘুনাথপুর সীমান্ত চেকপোস্ট দিয়ে এসব বাংলাদেশিদের ফেরত পাঠায় বিএসএফ।
ফেরত আসা বাংলাদেশিরা হলেন, হোসেন আলী (২৫), হাফিজুর রহমান (৩১), বাবলুর রহমান (৪২), আব্দুল হান্নান (৬০), তাইজুল ইসলাম (৪৩), আমিনুর রহমান (৫৬), আব্দুল্লাহ আল মামুন (২৯), আকলিমা খাতুন (৫২), শাহানারা খাতুন (১৫), রেশমা খাতুন (২৮), আজমিরা (৫), তাহামিনা বেগম (৩০), জান্নাতুল বুশরা (৪), নাসিমা খাতুন (৪১) ও শেফালি খাতুন (৩৬)। এদের বাড়ি সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলার বিভিন্ন এলাকায়।
ফেরত আসা বাংলাদেশি হোসেন বলেন, কর্মসংস্থানের জন্য ৫-৭ বছর আগে থেকে ভারতে গিয়ে বসবাস করছিলেন। সম্প্রতি ভারত সরকার এসআইআর চালু করায় অবৈধ বসবাসকারী বাংলাদেশিদের উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে। এতে তাদের ঘরবাড়ি ভেঙে দিলে তারা দেশে ফিরতে বিএসএফের কাছে আত্মসমর্পণ করে। পরে বিএসএফ বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে।
ফেরত আসা বাংলাদেশিরা আরও জানান, যাদের ভোটার তালিকায় নাম নেই এমন সবাইকে উচ্ছেদ শুরু করেছে দেশটির প্রশাসন। ব্যাংকে হিসাবও বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। নিরুপায় হয়ে সবাই ফিরছেন।
বিজিবি জানায়, আটক ব্যক্তিদের জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্মনিবন্ধন কার্ডসহ অন্যান্য নথিপত্র যাচাই-বাছাই করে তাদের বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে নিশ্চিত হওয়ায় রঘুনাথপুর বিওপি কর্তৃপক্ষ তাদের বিএসএফের নিকট হতে গ্রহণ করে।
বেনাপোল পোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আল মামুন জানান, ফেরত আসা বাংলাদেশিদের বিজিবি সদস্যরা পুলিশের কাছে সোপর্দ করলে রাতে তাদের নিজ নিজ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
