পঞ্চগড়ে যুবদলের কমিটি বাতিলের দাবিতে হুঁশিয়ারি

পঞ্চগড়ে যুবদলের কমিটি বাতিলের দাবিতে হুঁশিয়ারি
পঞ্চগড়ে সদ্য ঘোষিত পৌর ও সদর উপজেলা যুবদলের কমিটি বাতিলের দাবি জানিয়েছেন পৌর যুবদলের সদ্য বিলুপ্ত আহ্বায়ক কমিটির একাংশ নেতারা।
রোববার (১৬ নভেম্বর) দুপুরে পঞ্চগড় প্রেসক্লাব হলরুমে যুবদলের ত্যাগী, নির্যাতিত নেতাদের ব্যানারে সংবাদ সম্মেলনে নেতারা এ দাবি জানায়।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন পঞ্চগড় পৌর যুবদলের সদ্য বিলুপ্ত আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সচিব নুর ইসলাম দীপু। এসময় সদর উপজেলা যুবদলের পূর্বের কমিটির আহ্বায়ক বশিরুল ইসলাম, পৌর যুবদলের পূর্বের কমিটির আহ্বায়ক ময়নুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন।
লিখিত বক্তব্য দীপু জানান, গত ১৩ নভেম্বর বিকেলে পঞ্চগড় সদর উপজেলা ও পৌর যুবদলের কেন্দ্র থেকে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ ৫ সদস্যর একটি কমিটি দেওয়া হয়েছে। সেটি মূলত একটি পকেট কমিটি। একতরফাভাবে কমিটি অনুমোদন করে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। যাতে দলের গঠনতন্ত্র মানা হয়নি। মূলত উপজেলা ও পৌর যুবদলের কমিটি জেলা অনুমোদন করে কেন্দ্রে পাঠায়। কিন্তু এখানে পঞ্চগড়-১ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই কমিটি অনুমোদন করেছেন। এখানে ত্যাগী ও বিগত দিনে আন্দোলন সংগ্রামে অংশ নেওয়া এবং নির্যাতিতদের বঞ্চিত করা হয়েছে। যাদের দিয়ে কমিটি করা হয়েছে, তারা কখনো যুবদলের রাজনীতিতে জড়িত ছিল না। তারা ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলে ছিল। দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কোনও ব্যক্তিকে তিন বছর যুবদলের রাজনীতিতে যুক্ত থাকতে হবে। কিন্তু তারা কেউই যুবদলের রাজনীতি করেননি। তাদের কেউ কেউ সেচ্ছাসেবক দলের বিভিন্ন পর্যায়ের পদে প্রার্থী ছিলেন।
অবিলম্বে এই কমিটি বিলুপ্ত করে ত্যাগী ও নির্যাতিত কর্মীদের নিয়ে কমিটি গঠনের দাবি জানিয়ে, আগামী তিনদিনের মধ্যে এই কমিটি বিলুপ্ত না করা হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন দীপু।
জেলা যুবদলের সভাপতি ফেরদৌস ওয়াহিদ রাসেল বলেন, নতুন কমিটির বিষয়ে আমরাও কিছু জানতাম না। হঠাৎ করে জানতে পেরেছি, সরাসরি কাগজের মাধ্যমে। এরপর থেকে কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি, কিন্তু কেউ ফোন রিসিভ করেননি।
সফিকুল আলম/এনএইচআর/জিকেএস