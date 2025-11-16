বিদায় নিলেন বগুড়ার প্রথম নারী ডিসি হোসনা আফরোজা

বিদায় নিলেন বগুড়ার প্রথম নারী ডিসি হোসনা আফরোজা
আনুষ্ঠানিক বিদায় নিলেন বগুড়ার প্রথম নারী জেলা প্রশাসক (ডিসি) হোসনা আফরোজা। যুগ্মসচিব হিসেবে পদায়ন হওয়ায় বর্তমান দায়িত্ব হস্তান্তর করে তিনি অচিরেই নতুন কর্মস্থলে যোগদান করবেন।
বগুড়া জেলা প্রশাসনের নিজস্ব ফেসবুক পেইজে রোববার (১৬ নভেম্বর) একটি ‘খোলাচিঠির’ মাধ্যমে তার অভিজ্ঞতা ও অনুভব প্রকাশ করেন।
সেখানে তিনি জেলার উন্নয়নে সব সরকারি দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। বগুড়া জেলার ক্রাইসিস মোকাবিলায় সর্বস্তরের জনগণের সহায়তা স্মরণ করে তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।
বগুড়ার জেলা প্রশাসক হিসেবে হোসনা আফরোজা ২০২৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর দায়িত্ব গ্রহণ করে ২০২৫ সালের ১৬ নভেম্বর শেষ কর্মদিবস অতিবাহিত করেন। যুগ্মসচিব হিসেবে তার পরবর্তী কর্মস্থল হবে বিদ্যুৎ বিভাগ।
হোসনা আফরোজা ১৯৭৭ সালে জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং বিসিএস ২৪তম ব্যাচের কর্মকর্তা হিসেবে প্রশাসনে যোগ দেন।
এলবি/এনএইচআর/জিকেএস