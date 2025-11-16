চট্টগ্রামে যুবলীগ নেতা হানিফ গ্রেফতার
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় আলোচিত হাটহাজারীর যুবলীগ নেতা মোহাম্মদ হানিফকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রোববার (১৬ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে হাটহাজারী এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় বলে নিশ্চিত করেছেন চট্টগ্রাম জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হাটহাজারী সার্কেল) কাজী মো. তারেক আজিজ।
এএসপি তারেক আজিজ বলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় দায়ের হওয়া দুটি মামলায় তার নাম রয়েছে। সেই মামলার ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে আরও কি কি মামলা রয়েছে, তা যাচাই করা হচ্ছে।
জানা গেছে, ২০২৪ সালের ২১ অক্টোবর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন এলাকার দোকান দখল নিয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালান হানিফের অনুসারীরা। এতে পাঁচ শিক্ষার্থী আহত হন। চলতি বছরের ৩১ আগস্ট রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেট এলাকায় স্থানীয়দের সঙ্গে সংঘর্ষে অন্তত ৭০ শিক্ষার্থী আহত হন- যা শুরু হয় একজন ছাত্রীকে মারধরের ঘটনার জেরে।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এসব ঘটনায় পৃথক মামলা করে, যেখানে হানিফকে আসামি করা হয়।
