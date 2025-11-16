  2. দেশজুড়ে

ভোট নিয়ে জনগণ বিভ্রান্ত হচ্ছে: রাশেদ খাঁন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ঝিনাইদহ
প্রকাশিত: ০৭:৪০ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
ভোট নিয়ে জনগণ বিভ্রান্ত হচ্ছে: রাশেদ খাঁন

গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁন বলেছেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া দলগুলোর বিভাজনের কারণে জনগণের মধ্যে নির্বাচন নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে।

রোববার (১৬ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টায় ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ডাকবাংলো বাজারে নির্বাচনি গণসংযোগ শেষে তিনি এ কথা বলেন।

রাশেদ খাঁন বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের ব্যাপারে বারবার বক্তব্য দিচ্ছে। তারপরও রাজনৈতিক দলগুলো ও সাধারণ মানুষ এই সরকারের ওপর আস্থা রাখতে পারছে না।

আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন আদায় করে নিতে গণঅভ্যুত্থানের শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে বিএনপি, জামায়াত, গণঅধিকার পরিষদ, এনসিপির তৎকালীন নেতারাসহ রাজনৈতিক দলগুলো একই সুরে কথা বলেছিলাম।

তিনি বলেন, ফ্যাসিস্ট হাসিনার পতনে আমরা সব দলের মতপার্থক্য ভুলে একসঙ্গে লড়াই করেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ একেক দল একেক রকম কথা বলছে। একেক দল একেক রকম বক্তব্য দিচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে আগামী নির্বাচন নিয়ে সংশয় বাড়বে। আর যথাসময়ে নির্বাচন না হলে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া দলগুলোর নেতাকর্মীরা কেউই ভালো থাকতে পারবো না।

রাশেদ খাঁন আরও বলেন, নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য এই সরকারকে আমাদের সবার সহযোগিতা করা উচিত। আগামী নির্বাচন আমাদের সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

বিএনপির সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের নির্বাচনি জোট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানসহ বিগত দিনগুলোতে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে বিএনপি ও গণঅধিকার পরিষদ যুগপৎ আন্দোলন করেছে। বিএনপির সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের রাজনৈতিক পথচলা দীর্ঘদিনের। আগামী নির্বাচন ঘিরে জোট গঠনসহ নানান বিষয়ে বিএনপির সঙ্গে আমাদের অনানুষ্ঠানিক আলাপ আলোচনা চলছে।

এর আগে বিকেল সাড়ে ৫টায় সদর উপজেলার ডাকবাংলো বাজারে গণসংযোগ করে জেলা গণঅধিকার পরিষদ।

এসময় জেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি প্রভাষক মো. সাখাওয়াত হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ইকবাল জাহিদ রাজন, ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি রিহান হোসেন রায়হান, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এম শাহজাহান/এনএইচআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।