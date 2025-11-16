র্যাবের অভিযান টের পেয়ে সন্ত্রাসী জাহিদের গুলি, নারী গুলিবিদ্ধ
নারায়ণগঞ্জের মাসদাইর এলাকায় হামলা ও গুলির ঘটনায় অভিযুক্ত সন্ত্রাসী জাহিদকে ধরতে অভিযান চালিয়েছে র্যাব। এসময় জাহিদের ছোড়া গুলিতে জবা (২২) নামের একজন নারী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।
রোববার (১৬ নভেম্বর) বিকেলে পশ্চিম মাইসদাইর বালুরমাঠ এলাকার গাইবান্ধা বাজারে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিকেলে সন্ত্রাসী জাহিদকে ধরতে তৎপর হয় র্যাব-১১ এর একটি গোয়েন্দা দল। দলটি ফতুল্লার মাসদাইরের গাইবান্ধা বাজার এলাকায় পৌঁছালে জাহিদ ও তার সহযোগীরা র্যাবের গোয়েন্দাদের উপস্থিতি টের পেয়ে গুলি ছোড়ে। এসময় জাহিদের ছোড়া গুলি স্থানীয় এক বাড়ির রান্নাঘরে থাকা জবা আক্তার (২২) নামের এক নারীর বুকে এসে লাগে। পরে তাকে গুরুতর অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
এর আগে শনিবার (১৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় মাসদাইর এলাকায় কৃষক দল নেতা নাহিদুর রহমান পারভেজের ওপর ছুরিকাঘাত ও গুলি করেন জাহিদ ও তার সহযোগীরা। এ ঘটনার পর থেকেই তাকে ধরতে অভিযান চালাচ্ছে র্যাব-১১।
জবা আক্তারের স্বামী রহিম উদ্দিন জানান, তার স্ত্রী রান্না করছিলেন। হঠাৎ গুলি এসে তার বুকে লাগে। কীভাবে বা কোথা থেকে গুলি এসেছে তা তিনি নিশ্চিত নন।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক সার্কেল) মো. হাসিনুজ্জামান বলেন, শনিবারের ঘটনার পর থেকেই জাহিদকে গ্রেফতার করতে অভিযান চলছে। তার নামে তিনটি হত্যা মামলা রয়েছে।
র্যাব-১১ এর অধিনায়ক এইচএম সাজ্জাদ হোসেন বলেন, ‘আমাদের দলটি পৌঁছানোর আগেই র্যাবের গোয়েন্দা তৎপরতার বিষয়টি জাহিদ ও তার দল কোনোভাবে বুঝে ফেলে। আর তখনই তারা গুলি ছোড়ে।’
