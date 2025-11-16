  2. দেশজুড়ে

রাজবাড়ী-১

‌বিএন‌পির প্রার্থী পরিবর্তনের দা‌বিতে মহাসড়ক অবরোধ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:৫০ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
রাজবাড়ী-১ আসনে বিএন‌পির ধানের শীষের প্রার্থী আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়মের মনোনয়ন বা‌তিলের দা‌বিতে মহাসড়ক অবরোধ করে‌ বিক্ষোভ করেছে মনোনয়ন বঞ্চিত আসলাম মিয়ার অনুসারীরা।

রোববার (১৬ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪ টার দিকে রাজবাড়ী সদর উপজেলার গোয়ালন্দ মোড়ের ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক ও রাজবাড়ী-কু‌ষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে বিক্ষোভ করেন তারা।

এ সময় বিক্ষোভকারীরা জাতীয় নির্বাহী ক‌মি‌টির সদস্য, রাজবাড়ী জেলা বিএন‌পির সাবেক সভাপ‌তি ও সাবেক এম‌পি আলী নেওয়াজ মাহমু‌দ খৈয়মের দেওয়া মনোনয়ন বাতি‌ল করে জেলা বিএন‌পির যুগ্ম আহ্বায়ক ও কেন্দ্রীয় কৃষকদলের সহ-সভাপ‌তি আসলাম মিয়াকে মনোনয়ন দেবার দা‌বি জানান।

বিক্ষোভকারীদের দা‌বি, গত ১৭ বছর সব আন্দোলন সংগ্রামে আসলাম মিয়া সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং নির্যাতিত নেতাকর্মীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়নি। দলের দুর্দিনে যি‌নি পাশে থেকে আন্দোলন সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছেন তাকে মনোনয়ন দেওয়া হোক। আসলাম মিয়াকে রাজবাড়ী-১ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী করলে তার বিজয় কেউ ঠেকাতে পারবে না।

এদিকে মহাসড়কে বিক্ষোভের কারণে সড়কের উভয়পাশে যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে বিক্ষোভকারীরা প্রায় এক ঘণ্টা পর মহাসড়ক থেকে সরলে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এ সময় বক্তব্য রাখেন, রাজবাড়ী সদর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবুল হোসেন গাজী, সদস্য স‌চিব ম‌জিবুর রহমান, পৌর বিএনপির সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, গোয়ালন্দ উপজেলা বিএনপির সভাপতি নিজাম উদ্দিন শেখ, সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ আহমেদ প্রমূখ।

রাজবাড়ী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদুর রহমান বলেন, সাড়ে ৫টার দিকে বি‌ক্ষোভকারীরা অবরোধ তুলে‌ নিলে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

