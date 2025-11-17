মানিকগঞ্জ
একঘণ্টার ব্যবধানে চার ককটেল বিস্ফোরণ, আহত দুই রিকশাচালক
ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মামলার রায়কে কেন্দ্র করে সৃষ্ট উত্তেজনার মধ্যেই মানিকগঞ্জ এলাকায় এক ঘণ্টার ব্যবধানে চারটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় দুই রিকশাচালক আহত হয়েছেন।
রোববার (১৬ নভেম্বর) রাত ৯টা ৫০ মিনিট থেকে ১১টার মধ্যে মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড ও সাটুরিয়ার গোলড়া এলাকায় এই বিস্ফোরণগুলো ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, রাত ১০টার দিকে বাসস্ট্যান্ডের অদম্য ৭১ ভাস্কর্যের সামনে একসঙ্গে দুটি ককটেল বিস্ফোরণ করা হয়। এর ২০ মিনিট পর ইউনাইটেড হাসপাতালের সামনে আরেকটি ককটেল বিস্ফোরিত হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে সাটুরিয়ার গোলড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঘটে চতুর্থ বিস্ফোরণ।
আহত দুই রিকশাচালককে দ্রুত মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। আহতরা হলেন, মানিকগঞ্জ পৌরসভার বান্দুটিয়া এলাকার সাগর ও বৈউথা এলাকার মো. নবীন হোসেন।
ঘটনার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। এ ঘটনায় বাসস্ট্যান্ডসহ পুরো মানিকগঞ্জ জুড়ে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে এবং নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।
এ বিষয়ে মানিকগঞ্জ সদর থানার ওসি তদন্ত মো. আমিনুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, ৩০ মিনিটের ব্যবধানে মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে তিনটি এর কিছুক্ষণ পরে গোলড়া এলাকায় একটি ককটেল বিস্ফোরণ হয়েছে। এ ঘটনায় দুইজন আহত হয়েছেন। এরপরে মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
