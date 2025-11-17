খুলনায় শেখ হাসিনার প্রতিকৃতিতে জুতা নিক্ষেপ

খুলনায় শেখ হাসিনার প্রতিকৃতিতে জুতা নিক্ষেপ
মানবতাবিরোধী অপরাধে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে করা মামলার রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে খুলনায় জুতা নিক্ষেপ কর্মসূচি পালন করেছেন ছাত্র-জনতা। এসময় শেখ হাসিনার প্রতিকৃতিতে জুতা নিক্ষেপ করা হয়।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) দুপুরে খুলনা মহানগরীর শিববাড়ি মোড়ে ছাত্র-জনতা জড়ো হয়ে অপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানিয়ে শেখ হাসিনার প্রতিকৃতিতে জুতা নিক্ষেপ করেন।
অন্যদিকে রায়কে কেন্দ্র করে খুলনা মহানগরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর টহল দল বিভিন্ন যানবাহনে তল্লাশি চালাচ্ছে।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের খুলনা জেলা শাখার সদস্যসচিব সাজিদুল ইসলাম বাপ্পি বলেন, খুনি হাসিনা ও তার সহযোগীদের সর্বোচ্চ সাজা নিশ্চিত করে বাংলাদেশকে কলঙ্কমুক্ত করতে হবে। আর কেউ যেন হাসিনার মতো রক্ত চোষা স্বৈরাচার হয়ে উঠতে না পারে তার জন্য হাসিনার সর্বোচ্চ সাজা কার্যকর করতে হবে। হাসিনা ও তার সহযোগীদের সর্বোচ্চ সাজা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা রাজপথে থাকবো।
সোনাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কবির হোসেন জানান, শিববাড়ি মোড়সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। পাশাপাশি সাদা পোশাকে পুলিশ, র্যাব এবং সেনাবাহিনীর সদস্যরা শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে টহল জোরদার করেছেন। নিরাপত্তায় সকলে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।
আরিফুর রহমান/এমএন/এমএস