  2. জাগো জবস

২০ এক্সিকিউটিভ নেবে অটবি, ২৪ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৪৯ পিএম, ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
২০ এক্সিকিউটিভ নেবে অটবি, ২৪ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ
অটবি লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

অটবি লিমিটেডে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে ২০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৫ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। প্রার্থীর বয়স ২৪ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: অটবি লিমিটেড
বিভাগের নাম: সেলস

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ২০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ২-৬ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৪-৩০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে অটোবি লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৫ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

নিয়োগ দেবে নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন, আবেদন ফি ১০০ টাকা

নিয়োগ দেবে নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন, আবেদন ফি ১০০ টাকা

প্রভাষক-কর্মচারী পদে নিয়োগ দেবে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়

প্রভাষক-কর্মচারী পদে নিয়োগ দেবে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানিতে নিয়োগ, এসএসসি পাসেও আবেদন

বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানিতে নিয়োগ, এসএসসি পাসেও আবেদন