শেরপুরে জামায়াতের জনসভা শুরু

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১০:১৪ এএম, ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
শেরপুরে জামায়াতের নির্বাচনি জনসভা ঘিরে কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা শুরু হয়েছে। পৌর শহরের শহীদ দারোগ আলী পৌরপার্কে এ জনসভার আয়োজন করেছে সংগঠনটি।

রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৯টা থেকে পৌরপার্কে এ জনসভায় জামায়াতের নেতাকর্মী ও সর্মথকরা আসতে শুরু করেন। সমাবেশ ঘিরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিরাপত্তার চাদরে ঘিরে রেখেছে পুরো শেরপুর শহর।

জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা হাফিজুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, জনসভায় ১১টার দিকে জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান বক্তব্য দেবেন। এর আগে তিনি শ্রীবরদী উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি শহীদ মাওলানা রেজাউল করিমের কবর জিয়ারত করবেন ও পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। এরপর তিনি পৌরপার্কের এ জনসভায় যোগ দিবেন। এরই মধ্যে জেলার ৫২টি ইউনিয়নের জামায়াতের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা জড়ো হওয়া শুরু করেছেন।

জেলা পুলিশ সুপার কামরুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, জনসভা ঘিরে ব্যপক নিরাপত্তা নেওয়া হয়েছে। পুলিশের পাশাপাশি সেনাবাহিনী, বিজিবি, র‍্যাব কাজ করছে। শহরের যানজট নিরসনে জেলা পুলিশের ট্রাফিক পুলিশ নিরলস কাজ করছে। আশা করি, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।

