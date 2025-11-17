ককটেল বিস্ফোরণের পর নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের কর্মী গ্রেফতার
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় তারেক (২৬) নামের নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) বিকেলে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।
এর আগে রোববার (১৬ নভেম্বর) দিনগত রাতে উপজেলার পূর্বাচল উপশহ এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতার তারেক উপজেলার সদর ইউনিয়নের মৃত নুর মোহাম্মদের ছেলে। তিনি রূপগঞ্জ ইউনিয়নের নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের কর্মী।
রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তরিকুল ইসলাম গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ জানায়, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ডাকা টানা দুই দিনের লকডাউন সফল ও আতঙ্ক সৃষ্টি করতে রোববার দিনগত রাতে পূর্বাচল উপশহর এলাকায় একটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ তিনটি অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার করে। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে রাতেই অভিযান চালিয়ে ছাত্রলীগকর্মী তারেককে গ্রেফতার করে পুলিশ।
নাজমুল হুদা/এসআর/এমএস