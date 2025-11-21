  2. দেশজুড়ে

পাবনায় বিএনপি কার্যালয়ে ভাঙচুর, ককটেল বিস্ফোরণ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পাবনা
প্রকাশিত: ০৬:১০ পিএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
পাবনায় বিএনপি কার্যালয়ে ভাঙচুর, ককটেল বিস্ফোরণ

পাবনার ফরিদপুরে বিএনপির অফিসে ভাঙচুর, ককটেল বিস্ফোরণ ও গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার করেছে পুলিশ। তবে এ ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) গভীর রাতে পৌর সদরের থানাপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ফরিদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাকিউল আযম।

পুলিশ ও বিএনপির দলীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাত ১২টার দিকে ফরিদপুর পৌর সদরের থানা পাড়া এলাকায় উপজেলা বিএনপির অফিসে ভাঙচুর চালায় দুর্বৃত্তরা। এসময় তারা দলীয় কার্যালয়ের চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর করে এবং কয়েকটি ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটায়। খবর পেয়ে ফরিদপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান। এসময় সেখান থেকে একটি অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার করা হয়।

উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক জহুরুল ইসলাম বকুল বলেন, রাতের আধাঁরে আমাদের দলীয় অফিসে হামলা চালিয়ে অফিসের চেয়ার-টেবিল, দরজা ও টেলিভিশন ভাঙচুর করা হয়েছে। এসময় অফিসের সামনে কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণসহ গুলিবর্ষণ করা হয়েছে। ফ্যাসিস্ট হাসিনার রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে এই হামলার ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে ধারণা করছেন তিনি।

এ ব্যাপারে ফরিদপুর থানার ওসি সাকিউল আজম জানান, ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা নিশ্চিত। তবে গুলির বিষয়টি এখনও যাচাই করা হয়নি। সিসিটিভি ফুটেজ দেখা হচ্ছে। এখনও কোনো মামলা হয়নি। তদন্তের পরই বলা যাবে এটা অভ্যন্তরীণ না বহিরাগতদের কাজ।

আলমগীর হোসাইন নাবিল/কেএইচকে/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।