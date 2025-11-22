  2. দেশজুড়ে

কুষ্টিয়ায় কৃষককে গুলি করে হত্যা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০১:১১ এএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
দুর্বৃত্ত‌রা কু‌পিয়েও একজনকে আহত করেছে

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় রেফাজুল ইসলাম (৪০) নামে এক কৃষককে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।

শুক্রবার (২১ নভেম্বর) রাত ৮টার দিকে উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের রায়টা পাথরঘাটা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত রেফাজুল ইসলাম একই এলাকার জামাত আলীর ছেলে।

এ সময় দুর্বৃত্ত‌রা লালন মন্ডল (৫০) নামে স্থানীয় এক চা বিক্রেতাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কু‌পিয়েছে। তাকে ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভ‌র্তি করা হয়েছে। এ ঘটনার পর থেকে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, রাতে রায়টা পাথরঘাটা এলাকার এক‌টি দোকানে দাঁ‌ড়িয়ে ছিলেন রেফাজুল ইসলাম। এ সময় কয়েকজন অস্ত্রধারী কাছ থেকে তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এতে ঘটনাস্থলেই রেফাজুলের মৃত্যু হয়। এ সময় ঘটনাস্থলে থাকা স্থানীয় চা বিক্রেতা লালন মন্ডলকেও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কু‌পিয়ে আহত করে দুর্বৃত্তরা।

আহত লালন মন্ডলের মেয়ের জামাই অ‌নিক বলেন, আমার শ্বশুর গ‌রিব মানুষ। রায়টা পাথরঘাটা এলাকায় চা বি‌ক্রি করেন। পাশেই তার ছেলে মাছ ধর‌ছিল। ঘটনার সময় ছেলেকে আনতে যা‌চ্ছিলেন তিনি। তখন তাকেও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কু‌পিয়ে জখম করে দুর্বৃত্তরা।

ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লে‌ক্সের আবা‌সিক মে‌ডিকেল অ‌ফিসার (আরএমও) একরামুল হক বলেন, আহত ব্যক্তির মাথাসহ শরীরের বি‌ভিন্ন অংশে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তবে তার শরীরে গু‌লির কোনো আলামত পাওয়া যায়‌নি। তি‌নি শঙ্কামুক্ত।

কু‌ষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ভেড়ামারা সার্কেল) দেলোয়ার হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ধারণা কর‌ছি এটি প‌রিক‌ল্পিত হত্যাকাণ্ড। তবে কারা এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এ বিষয়ে পু‌লিশ কাজ করছে।

আল-মামুন সাগর/ইএ

