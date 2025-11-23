  2. দেশজুড়ে

নিজেদের কর্মী দাবি

জামায়াত প্রার্থীর শোডাউনে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সাতক্ষীরা
প্রকাশিত: ০৮:৪৫ এএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
সাতক্ষীরা-২ (সদর-দেবহাটা) আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও দলটির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারি মুহাদ্দিস আব্দুল খালেকের নেতৃত্বে বিশাল শোডাউনে অংশ নেওয়া মোটরসাইকেলের ধাক্কায় এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার (২২ নভেম্বর) দুপুরে সদর উপজেলার আলীপুর ইউনিয়নের বাদামতলা বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ফজর আলী (৭৩) কারিগর পাড়ার বাসিন্দা।

নিহতের ভাতিজা শামসুজ্জামান বলেন, চাচা বয়স্ক মানুষ, অসুস্থ ছিলেন। নামাজের জন্য বাড়ি থেকে বের হন। রাস্তা পার হওয়ার সময় মোটরসাইকেল ধাক্কা দিলে পড়ে যান। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। রাত ৮টায় জানাজা হয়েছে।

আলীপুর ইউনিয়নের স্থানীয় ইউপি সদস্য ইকবল হোসেন জানান, জামায়াতের শোডাউনের গাড়ি যাচ্ছিল। ওই সময়ে ফজর আলী নামাজের জন্য মসজিদে রওনা দেন। সড়ক পার হওয়ার সময় শোডাউনের গাড়িতে ধাক্কা লেগে আহত হন। উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

সাতক্ষীরা সদর উপজেলা জামায়াতের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান বলেন, ফজর আলী আমাদের সংগঠনের মানুষ, কর্মী ছিলেন। সড়কের পাশে বাইকের লুকিং গ্লাসে ধাক্কা লাগার পর মারা যান। তার দাফন শেষ হয়েছে।

সাতক্ষীরা সদর থানার উপ-পরিদর্শক মেহেদী হাসান বলেন, মোটরসাইকেলে ধাক্কা লেগে মাথাসহ শরীরের বিভিন্নস্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মারা যান বৃদ্ধ ফজর আলী। নিহতের পরিবারের কারো অভিযোগ না থাকায় সুরতহাল করে মরদেহটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

আহসানুর রহমান রাজীব/এমএন/এমএস

