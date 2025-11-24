  2. দেশজুড়ে

প্যারোলে মুক্তি পেয়ে বাবার জানাজায় অংশ নিলেন যুবদল নেতা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি রাজবাড়ী
প্রকাশিত: ০৭:৪৮ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
গ্রেফতার যুবদল নেতা তাজুল ইসলাম (চিহ্নিত)

রাজবাড়ী সদর উপজেলার খানখানাপুরে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে বাবার জানাজায় অংশ নিয়েছেন তাজুল ইসলাম নামের এক যুবদল নেতা।

সোমবার (২৪ নভেম্বর) বিকেলে তার নিজ বাড়িতে বাবার জানাজায় অংশ নেন তিনি।

তাজুল ইসলাম সদর উপজেলার খানখানাপুর ইউনিয়নের দত্তপাড়া এলাকার মোমিন পাটুয়ারীর ছেলে। তিনি খানখানাপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক।

রাজবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহামুদুর রহমান জানান, তাজুল ইসলাম অস্ত্র মামলায় কারাগারে থাকা অবস্থায় রোববার (২৩ নভেম্বর) রাতে তার বাবার মৃত্যু হয়। পরিবারের আবেদনের ভিত্তিতে রাজবাড়ীর জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সুলতানা আক্তারের অনুমতিক্রমে পুলিশের সতর্ক পাহারায় তাকে বাবার জানাজায় নিয়ে যাওয়া হয়। জানাজা শেষে তাকে আবার কারা কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

এর আগে গত ৯ নভেম্বর রাজবাড়ী সদর উপজেলার গোয়ালন্দ মোড় ও খানখানাপুর দত্তপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাজুল ইসলাম ও আকাশ মোল্লা নামের দুজনকে আটক করে যৌথবাহিনী। এসময় তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে একটি দেশীয় পিস্তল, ছয় রাউন্ড ওয়ান শুটারগানের গুলি, দুই রাউন্ড পিস্তলের বুলেট ও একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

রুবেলুর রহমান/এসআর/এমএস

