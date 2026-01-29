শুধু সৎ ও যোগ্য লোক দিয়ে সরকার চলে না: জামায়াত প্রার্থী

শুধু সৎ ও যোগ্য লোক দিয়ে সরকার চলে না: জামায়াত প্রার্থী
শুধু সৎ ও যোগ্য লোক দিয়ে সরকার চলে না বলে মন্তব্য করেছেন বরগুনা-২ আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ডা. সুলতান আহমদ। তিনি বলেছেন, জামায়াতে ইসলামী স্বাধীনতার পক্ষে। জামায়াতে ইসলামী কোনো হিন্দুর বাড়ি-জমি দখল করেনি।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় বরগুনার বেতাগী উপজেলার মোকামিয়া এলাকায় এক নির্বাচনি জনসভায় একথা বলেন তিনি।
নির্বাচনি জনসভায় তিনি বলেন, ‘মানুষের এবার চেতনা দুর্নীতিমুক্ত। দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে জামায়াতে ইসলামী দরকার। সৎ এবং যোগ্য লোক দরকার। এই জিনিসটি অন্যরাও করেছে, তবে জামায়াতে ইসলামী ব্যাপকভাবে করতে পেরেছে। তবে শুধু সৎ লোক দিয়ে সরকার চলে না, মিনিস্ট্রি চলে না, ইউনিভার্সিটি চলে না। শুধু যোগ্য লোক দিয়েও চলে না। বাংলাদেশে যোগ্য লোকের অভাব নেই। কিন্তু দুর্নীতিও দূর হয় না, দেশেরও উন্নয়ন হয় না। কেন হয় না? দুর্নীতি প্রতিটি জায়গায়।’
জনসভায় হিন্দু সম্প্রদায়ের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘সনাতন ধর্মীয় ভাইয়েরা, আগে আমাদের বিপক্ষে একটা কথা সবসময় ছড়ানো হতো যে আমরা হিন্দুবিদ্বেষী। আলহামদুলিল্লাহ, শুধু স্বাধীনের পর নয় ১৯৪৭ এর পর থেকে পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেছে- এ দেশে জামায়াতে ইসলাম তো বটেই, কোনো আলেম-ওলামা কোনো হিন্দুর বাড়ি দখল করেনি, কোনো হিন্দু নারীর প্রতি কটাক্ষ করেনি, কোনো হিন্দুর জমি দখল করেনি। আমরা স্বাধীনতার পক্ষে, আমরা ন্যায়ের পক্ষে, আমরা মুক্তির পক্ষে। আসুন, আমরা আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ গঠন করি।’
জনসভায় নিজের প্রসঙ্গে ডা. সুলতান বলেন, ‘সব লোকে বলে- ভালো মানুষ, সবাই বলে- লোকটা সৎ, নীতিবান, সাদা মনের মানুষ- এতে কেউ সন্দেহ করে না। এরকম একজন প্রার্থীকে পেয়েও যদি আপনারা কাজে লাগাতে না পারেন, তাহলে পাথরঘাটাকে দোষ দিয়ে লাভ কী? বামনাকে দোষ দিয়ে লাভ কী? বরগুনার মানুষকে দোষ দিয়ে লাভ কী? দোষী তো আমরা, আপনারা, নিজেরা।’
