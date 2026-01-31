  2. রাজনীতি

মানুষের বাধভাঙা জোয়ার ধানের শীষের পেছনে ছুটছে: আমীর খসরু

প্রকাশিত: ০৯:৫৬ পিএম, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
গণসংযোগে চট্টগ্রাম-১১ আসনে বিএনপির প্রার্থী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী

মানুষের বাধভাঙা জোয়ার এখন ধানের শীষের পেছনে ছুটছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও চট্টগ্রাম-১১ আসনে দলটির প্রার্থী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন, জনগণই দেখিয়ে দিচ্ছে গণজোয়ার কাকে বলে।

শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বিকেলে নগরের ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর পতেঙ্গা এলাকায় গণসংযোগকালে এসব কথা বলেন তিনি।

এদিন বিকেল ৪টার দিকে হোসেন আহম্মদ পাড়ার র‌্যাব-৭ গলির সামনে থেকে শুরু হওয়া গণসংযোগ খেজুরতলা, হাউজিং কলোনি, স্টিল মিল বাজার, হাদি পাড়া ও কাটগড়সহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় চলে। এতে বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষ ও দলীয় নেতাকর্মী অংশ নেন।

গণসংযোগকালে আমীর খসরু বলেন, বাংলাদেশের যেকোনো সংকটে মানুষের আস্থা বিএনপির ওপর, ধানের শীষের ওপর এবং তারেক রহমানের ওপর। দেশের মানুষ এখন অনেক সচেতন। কোনটি কৃত্রিম প্রচার আর কোনটি বাস্তবতা তা তারা ভালোভাবেই বোঝে।

নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব তাদের সাংবিধানিক কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করা। জনগণের প্রত্যাশা দ্রুত একটি নির্বাচিত সংসদ, নির্বাচিত সরকার এবং একটি স্থিতিশীল দেশ।

তিনি আরও বলেন, আগামীদিনের সুন্দর বাংলাদেশ, সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে ধানের শীষে ভোট দিতে হবে।

গণসংযোগে মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ মিয়া ভোলা, মহানগর বিএনপির সদস্য মুজিবুল হক, বিএনপি নেতা মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন, আবু জাফর, মোহাম্মদ আলমগীর, মোহাম্মদ হারুন, মোহাম্মদ ইকবাল, মোহাম্মদ ইউসুফ, মোহাম্মদ রেজাউল, মোহাম্মদ জসিম, মোহাম্মদ লোকমান, মনজুর কাদের, খুরশীদ আলম, নয়নসহ স্থানীয় নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

