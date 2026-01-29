  2. দেশজুড়ে

প্রচারণায় প্লাস্টিক সামগ্রী ব্যবহার, জামায়াত প্রার্থীকে শোকজ

প্রকাশিত: ০৮:৫৮ এএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
চাঁপাইনবাবগঞ্জে নির্বাচনি প্রচারণায় নিষিদ্ধ প্লাস্টিক সামগ্রী ব্যবহারের মাধ্যমে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ (শিবগঞ্জ) আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ডা. কেরামত আলীসহ দুইজনকে শোকজ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) সংশ্লিষ্ট আসনের নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যান এবং যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ মো. উজ্জ্বল মাহমুদ এই নোটিশ দেন।

নোটিশ প্রাপ্ত অন্য আরেকজন হলেন- শিবগঞ্জ উপজেলার দুর্লভপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও জামায়াতে ইসলামীর উপজেলা নায়েবে আমির মো. গোলাম আজম।

শিবগঞ্জ উপজেলা বিএনপির প্রধান নির্বাচনি এজেন্ট মো. তোসিকুল আলমের লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

অভিযোগে বলা হয়, অভিযুক্তরা নির্বাচনি আচরণবিধি তোয়াক্কা না করে উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও সড়কের ডিভাইডারে প্লাস্টিকের পণ্য দিয়ে তৈরি দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রতিকৃতি স্থাপন করেছেন। পরবর্তীতে নির্বাচনি অনুসন্ধান কমিটি সরেজমিনে তদন্ত পরিচালনা করে অভিযোগের সত্যতা পায়। বিষয়টি রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালার স্পষ্ট লঙ্ঘন।

বিচারিক কমিটির নোটিশে বলা হয়েছে, বিধি ভঙ্গের দায়ে কেন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাচন কমিশনে সুপারিশ করা হবে না, আগামী ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অভিযুক্তদের সশরীরে হাজির হয়ে লিখিতভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে।

