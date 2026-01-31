সোমবার কক্সবাজার যাচ্ছেন জামায়াত আমির

সোমবার কক্সবাজার যাচ্ছেন জামায়াত আমির
নির্বাচনি জনসভায় অংশ নিতে কক্সবাজার যাচ্ছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে কক্সবাজার শহরের বাহারছড়াস্থ বীর মুক্তিযোদ্ধা মাঠে ১১ দলীয় ঐক্যের জনসভায় তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখবেন।
জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম জানিয়েছেন, সমাবেশে ৫ লাখেরও বেশি মানুষের সমাগমের প্রস্তুতি নিয়ে তৎপরতা চালাচ্ছে জেলা জামায়াতে ইসলামী ও ঐক্যের সহযোগী দলগুলো।
তিনি আরও জানান, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে দলীয় নেতা হিসেবে দেশের প্রতিটি মহানগর ও জেলায় আমীরে জামায়াত সফর করছেন। সেই ধারাবাহিকতায় দলীয় ইশতেহার ঘোষণা, সাধারণ জনগণের সাথে মতবিনিময় ও জনসম্পৃক্ততাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তিনি কক্সবাজারে আগমন করছেন।
জাহিদুল ইসলাম জানান, সারাদেশের মতো জেলার ৪টি আসনে দাঁড়িপাল্লার পক্ষে যে গণজোয়ার তৈরি হয়েছে সেটিকে নস্যাৎ করতে হুমকি-ধমকি দেওয়া হচ্ছে। নানা অপপ্রচার চলছে। গণজোয়ারের ধারাবাহিকতা ধরে রাখার সাহস জোগাতে ২ ফেব্রুয়ারি কক্সবাজারে ১১ দলীয় ঐক্যের জনসভায় উপস্থিত থাকবেন আমীরে জামায়াত। এরআগে সকালে মহেশখালীতে আয়োজিত জনসভাতে প্রধান অতিথির ভাষণ দেবেন জামায়াতের আমির। উভয় জনসভায় জেলার ৪টি সংসদীয় আসনের জামায়াতের প্রার্থীরা উপস্থিত থাকবেন। সমাবেশে জেলার ৯ উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে দলে দলে নেতাকর্মীরা যোগ দেবেন।
তিনি জানান, আমরা আশা করছি কক্সবাজারের সমাবেশে ৫ লক্ষাধিক মানুষ আসবে। যাদের সমাগম অপপ্রচারের জবাব হয়ে থাকবে, সে লক্ষ্যে আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি। জামায়াত আমিরের সফরকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হচ্ছে।
জামায়াত নেতা এম ইউ বাহাদুর বলেন, আমিরে জামায়াতের আগমনের মধ্য দিয়ে আরও উৎসাহ-উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। এ সফরের মাধ্যমে সাংগঠনিক কার্যক্রম বেগবান হবার পাশাপাশি জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ততাও বৃদ্ধি পাবে। দলীয় প্রধানের আগমন উপলক্ষে শনিবার বিকেলে জেলা শহরে স্বাগত মিছিল বের করা হয়। জেলার ৪টি আসনেই জামায়াত বিজয় লাভ করবে বলে আমরা আশাবাদি।
জেলা জামায়াতের সাংগঠনিক সেক্রেটারি আল আমীন মো. সিরাজুল ইসলাম বলেন, আমিরে জামায়াতের আগমন উপলক্ষে জেলা জামায়াত কার্যালয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রেস ব্রিফিং করা হয়েছে।
এতে জামায়াতের চট্টগ্রাম অঞ্চল টিম সদস্য মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান প্রধান অতিথি ছিলেন। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন- আমার বাংলাদেশ পার্টির কেন্দ্রীয় পর্যটন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট গোলাম ফারুক কায়সার, এনসিপি জেলা আহ্বায়ক অধ্যাপক আখতার আলম, কক্সবাজার শহর নায়েবে আমীর কফিল উদ্দিন চৌধুরী, সেক্রেটারি রিয়াজ মুহাম্মদ শাকিলসহ ১১ দলীয় ঐক্যজোটের জেলা ও শহর পর্যায়ের বিভিন্ন নেতারা।
