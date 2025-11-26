  2. দেশজুড়ে

যশোরে মাদক মামলায় কারবারির যাবজ্জীবন

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৪:৫৭ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
যশোরের চৌগাছায় মাদক মামলায় আনোয়ার হোসেন নামের এক কারবারিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এই মামলায় দুই আসামিকে খালাস দেওয়া হয়েছে।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) বিশেষ জেলা জজ এস. এম. নূরুল ইসলাম এ রায় দেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আদালতের স্পেশাল পিপি আনিছুর রহমান পলাশ।

দণ্ডপ্রাপ্ত আনোয়ার উপজেলার শাহাজাদপুর গ্রামের একছের আলীর ছেলে।

আদালত সূত্র জানায়, ২০১২ সালের ১৮ জানুয়ারি রাতে চৌগাছার কদমতলা থেকে মোটরসাইকেলে বস্তা ভর্তি ৬০৪ বোতল ফেনসিডিলসহ আনোয়ারকে আটক করে ডিবি পুলিশ। এ ঘটনায় ডিবির এসআই এনামুল হক বাদী হয়ে চৌগাছা থানায় মামলা করেন। মামলাটি তদন্ত করে এসআই আবুল খায়ের তিনজনকে অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশিট জমা দেন।

বুধবার রায় ঘোষণাকালে আদালত আনোয়ারকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। একই সঙ্গে অপর দুই আসামি বালাম ও চান্দুকে খালাস দেওয়া হয়। সাজাপ্রাপ্ত আসামি আনোয়ার পলাতক থাকায় তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার আদেশ দেন বিচারক।

মিলন রহমান/কেএইচকে/এমএস

